دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الثلاثاء (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه سيشهد سطوع لأشعة الشمس، وارتفاع لدرجات الحرارة بأعلى من المعدل لـ4 درجات.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة 23 درجة، بينما غدًا وبعد غد 25 درجة، موضحة أن أثناء الليل والصباح الباكر سيكون الجو شديد البرودة، حيث تصل درجة الحرارة لـ11 و12 درجة مئوية.

وتابعت أن ارتفاع درجة الحرارة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، سيكون ارتفاعًا مؤقتًا، لذلك لابد أن لا ننخدع في حالة الطقس، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، مؤكدة أن الرياح ستكون معتدلة ولكنها ستنشط في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية للبلاد.

واختتمت، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على أن تشهد أمطار على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد على المناطق الداخلية.

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