الصين تسجل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال ستة أيام مدفوعة بقفزة في حالات العدوى بإحدى مدن شمال شرق البلاد.

 

وسجل البر الرئيسي للصين، 92 حالة إصابة مؤكدة يوم 30 يناي، وذلك في أكبر زيادة منذ 24 يناير، وفقًا للجنة الوطنية للصحة.

 

وكانت السلطات الصحية الصينية، رصدت 73 من الحالات الجديدة في مدينة تونغوا بإقليم جيلين.

 

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، 89522 حالة بينما لا يزال مجمل الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

 

 

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