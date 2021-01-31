75% وفيات.. أديب يكشف تفاصيل مرعبة عن الفيروس الجديد (فيديو)

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كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين وأعلنت عنه جريدة "الجارديان" البريطانية بان هناك فيروسا جديدا في الصين يطلق عليه "نبياه" مصدره خفاش الفاكهة، معلقا: "دي قصة مرعبة".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يقال إن الفيروس الجديد له صفتين وهما أنه سريع الانتشار، ونسبة الوفاة به 75%، معلقا: "زغرطي ياللي مش غرمانة.. يعني لو في 100 مليون إصابة في 75 مليون هيموتوا".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "اوعى حد يقولي انتوا مشفتوش حاجة.. إحنا شفنا كل حاجة".

