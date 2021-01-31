وزير التعليم العالي يزف بشرى لطلاب الكليات الجديدة (فيديو)

الأحد 31/يناير/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنهم يعملون على توفير التدريب لطلاب الجامعات، وأن يكون لديهم مهارات مختلفة، مشيرا إلى أن المنشأت التعليمية الجديدة التي تنشأها الدولة ليست "طوب وأسمنت"، وإنما برامج بينية، وبرامج تخص المستقبل.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البرامج التعليمية التي تدرس في الجامعات التي تنشأها الدولة هى برامج لـ 100 عام قادمة، لافتا إلى أن على هذه البرامج يستطيع أن يحصل على فرصة عمل أثناء دراسته، مضيفا أن الشهادة لم تعد كافية ولابد من أن يتسلح الطالب بالمهارة والتدريب.

وأضاف أن الطالب المتدرب وفقا للبرامج الجديدة يستطيع من قرية في مصر أن يعمل في شركة دولية على مستوى العالم، متابعا: "لو الطالب مدرب كويس يستطيع أن يحصل على فرصة عمل من داخل بيته في أي شركة عالمية على مستوى العالم".

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