فادى خفاجة يتعرض لحادث سير

Advertisements







أوضح الفنان فادي خفاجة، تفاصيل تعرضه لحادث سير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب فادي خفاجة منشورًا قال فيه:"اتقلبت بالعربية الحمدلله"، وتفاعل معه عدد كبير من قبل متابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.





وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الاختيار" ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.





