فادى خفاجة يتعرض لحادث سير

الأحد 31/يناير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



أوضح الفنان فادي خفاجة، تفاصيل تعرضه لحادث سير، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتب فادي خفاجة منشورًا قال فيه:"اتقلبت بالعربية الحمدلله"، وتفاعل معه عدد كبير من قبل متابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.


وفي سياق آخر، شارك فادي خفاجة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الاختيار" ، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ناهد رشدي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، مها نصار، عابد عناني، ضياء عبد الخالق.


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