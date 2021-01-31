اسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021 في محلات الصاغة

الأحد 31/يناير/2021 - 09:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي


استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021 خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة وظلت علي نفس وتيرة الأمس مع إستقرار أسعار الذهب العالمية .

ونستعرض أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية كالأتي :

أسعار الذهب اليوم الأحد 31-1-2021 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 812 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

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