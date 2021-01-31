تسجيل 1495 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 15337 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1495 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و857230 إصابة و158074 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن، وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.



