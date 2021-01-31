فشل الصفقة التبادلية بين إنتر ميلان وروما

الأحد 31/يناير/2021 - 08:30 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن فشل الصفقة التبادلية بين إنتر ميلان وروما الإيطاليين والتي انهارت بعد عدة أيام من الاجتماعات.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن روما كان يعمل على إجراء صفقة تبادلية مع إنتر ميلان تتضمن البوسني إيدين دجيكو والتشيلي أليكسيس سانشيز بحيث سينتقل كل لاعب إلى النادي الآخر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الصفقة توقفت بين الناديين عقب وصول المفاوضات إلى ذروتها يومي الخميس والجمعة بين تياجو بينتو مدير روما الرياضي وبييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان الرياضي.

ونقلت الشبكة الإيطالية تصريح بينتو عن الصفقة التبادلية الذي قال فيه: "سأتحدث عنها عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية".

وأكدت الشبكة الإيطالية أن سبب فشل المفاوضات يعود إلى رفض إنتر ميلان دفع 3 ملايين يورو إضافية ضمن راتب دجيكو حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن دجيكو وسانشيز يحصلان على الراتب نفسه تقريبًا لكن النجم التشيلي يحصل على ضرائب مخفضة لأنه قادم إلى النيراتزوري من مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو نادي من خارج إيطاليا.

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