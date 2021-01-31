نجم إنتر ميلان يصدم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي وجه صدمة قوية إلى برشلونة الإسباني أثناء الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن برشلونة كان يحلم بالتعاقد مع لاوتارو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل إقناع مواطنه ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بتجديد عقده وعدم الرحيل عن قلعة الكامب نو.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو وافق على شروط عقده الجديد مع إنتر ميلان حتى صيف 2024.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو وافق على راتب سنوي يبلغ قدره 4.5 مليون يورو بالإضافة إلى إزالة الشرط الجزائي البالغ 111 مليون يورو من العقد الجديد.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن لاوتارو استجاب للمستجدات الاقتصادية في إنتر ميلان عقب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وتخلى عن مطالبه السابقة بالحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 7.5 مليون يورو سنويًا.



