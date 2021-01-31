نقدم لكم في السطور التالية 8 نصائح مهمة لمريض القولون العصبي للحفاظ على صحته، حيث يجب اتباع نظام صحي متوازن يتكون من وجبتين الى ثلاثة وجبات خفيفة في اليوم، وعن النصائح ما يلي:





- يُفضل تناول جميع الخضروات بعد طهيها، ماعدا بعض الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والتي قد تسبب الكثير من الغازات.

- تناول الفاكهة بدون القشرة، وكذلك قد يعاني بعض المرضى من العديد من المشاكل عند تناول بعض الفاكهة كالتفاح والحمضيات والبطيخ.

- يُفضل زيادة تناول الألياف الغذائية داخل النظام الغذائي، ولكن يجب زيادة تناول الألياف ببطء،ويفضل تناول كمية كبيرة من المياه تتراوح من 5 إلى 2 لتر / يوم.

- يجب الانتباه لأي ردود فعل سلبية تنتج عن تناول نوع معين من الغذاء فقد يؤدي تناول ألياف النخيل إلى زيادة أعراض القولون العصبي.

- في الطبيعي يتحمل مرضى القولون العصبي تناول الأرز والمكرونة والخبز وبعض المقرمشات، فقد يتناولوا أي نوع بما في ذلك القمح الكامل والأبيض الخالي من الجلوتين او الغير خالي من الجلوتين.

- يُفضل تناول مشروبات الالبان، ولكنها تسبب بعض المشاكل عند الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر اللاكتوز.

- يجب تناول كل أنواع اللحوم والدجاج والأسماك

- يُفضل أيضاً تناول عصير التفاح بالقرفة فهو يعتبر أفضل عصير مهدئ للقولون .