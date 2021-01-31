8 نصائح مهمة لمريض القولون العصبي

الأحد 31/يناير/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
نقدم لكم في السطور التالية 8 نصائح مهمة لمريض القولون العصبي للحفاظ على صحته، حيث يجب اتباع نظام صحي متوازن يتكون من وجبتين الى ثلاثة وجبات خفيفة في اليوم، وعن النصائح ما يلي:

- يُفضل تناول جميع الخضروات بعد طهيها، ماعدا بعض الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والتي قد تسبب الكثير من الغازات.
- تناول الفاكهة بدون القشرة، وكذلك قد يعاني بعض المرضى من العديد من المشاكل عند تناول بعض الفاكهة كالتفاح والحمضيات والبطيخ.
- يُفضل زيادة تناول الألياف الغذائية داخل النظام الغذائي، ولكن يجب زيادة تناول الألياف ببطء،ويفضل تناول كمية كبيرة من المياه تتراوح من 5 إلى 2 لتر / يوم.
- يجب الانتباه لأي ردود فعل سلبية تنتج عن تناول نوع معين من الغذاء فقد يؤدي تناول ألياف النخيل إلى زيادة أعراض القولون العصبي.
- في الطبيعي يتحمل مرضى القولون العصبي تناول الأرز والمكرونة والخبز وبعض المقرمشات، فقد يتناولوا أي نوع بما في ذلك القمح الكامل والأبيض الخالي من الجلوتين او الغير خالي من الجلوتين.
- يُفضل تناول مشروبات الالبان، ولكنها تسبب بعض المشاكل عند الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل سكر اللاكتوز.
- يجب تناول كل أنواع اللحوم والدجاج والأسماك
- يُفضل أيضاً تناول عصير التفاح بالقرفة فهو يعتبر أفضل عصير مهدئ للقولون .

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 13 ساعة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 21 ساعة

ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن فيروس نيباه الفتاك؟

منذ حوالي 5 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 9 ساعات

الجونة يوضح سبب الشحن خلال مباريات الفريق أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يتفق مع بديل نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

04:52 ص

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات