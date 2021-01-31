بلاك تيما تحيي حفلا فنيا في عيد الحب

الأحد 31/يناير/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

ستعد فريق بلاك تيما لحفلة جديدة في ساقية الصاوي، احتفالًا بعيد الحب يوم السبت 13 فبراير على مسرح النهر الساعة 6 مساءً.

تأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.

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عيد الحب ساقية الصاوى حفل بلاك تيما

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