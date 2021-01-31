كريم فهمي يستعد لفيلم جديد

الأحد 31/يناير/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان كريم فهمي ، صورة جديدة له، خلاص خاصية أستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تداودل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر في الصورة، في منزله واكتفى بالتعليق قائلاً: "بكتب فيلمى الجديد".


وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

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