رزان مغربي: أتمنى تقديم أدوار كوميدية.. وهذه الفنانة الأقرب إلى قلبي في الوسط

الأحد 31/يناير/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى ان أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية  لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " إلى إن أقرب الشخصيات الى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة، وتحبها جدا لأن الاسترسال اللغوى عندها فظيع جداً و تلقائى .

وقامت رزان  على شاشة الحياة، بتقليد بعض افيهات بدرية طلبة في الأفلام، مضيفة: "نفسى اروح معاها نشترى خضار من السوق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنانة رزان مغربي بدرية طلبة الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 15 ساعة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 21 ساعة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الجونة يوضح سبب الشحن خلال مباريات الفريق أمام الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 20 ساعة

ماذا قالت منظمة الصحة العالمية عن فيروس نيباه الفتاك؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

هل تعمدت رزان مغربي إحراج أحلام بهذه الصورة؟

رزان المغربي تنشر صورة محرجة لـ أحلام

رزان مغربي تزور أكبر صرح طبي للحقن المجهري في المنصورة

في ذكرى ميلادها.. أبرز قصص خلافات إليسا مع زملاءها في الوسط الفني

بملابس الفروسية.. رزان مغربي تشعل "إنستجرام"

رزان مغربي تقدم بطولة "صابر وراضي" مع أحمد آدم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

04:52 ص

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات