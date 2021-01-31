رزان مغربي: أتمنى تقديم أدوار كوميدية.. وهذه الفنانة الأقرب إلى قلبي في الوسط

قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى ان أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين.





وأشارت خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " إلى إن أقرب الشخصيات الى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة، وتحبها جدا لأن الاسترسال اللغوى عندها فظيع جداً و تلقائى .



