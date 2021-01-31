رزان مغربي: أتمنى تقديم أدوار كوميدية.. وهذه الفنانة الأقرب إلى قلبي في الوسط
الأحد 31/يناير/2021 - 07:52 ص
قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى ان أمنية حياتها تقديم أدوار كوميدية لأنها تدخل السعادة والفرح على قلوب المشاهدين.
وأشارت خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " إلى إن أقرب الشخصيات الى قلبها فى الوسط الفنى الفنانة بدرية طلبة، وتحبها جدا لأن الاسترسال اللغوى عندها فظيع جداً و تلقائى .
وقامت رزان على شاشة الحياة، بتقليد بعض افيهات بدرية طلبة في الأفلام، مضيفة: "نفسى اروح معاها نشترى خضار من السوق".
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