سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 05:12 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي


أعرب التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المعار من فريق المقاولون العرب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وشدد اللاعب التونسي فور توقيعه على عقود انتقاله للقلعة البيضاء: "جماهير الافريقي والزمالك على حد سواء طالبوني بالانتقال إلى القلعة البيضاء وهذا أمر جيد للغاية وأتمنى أن تكون خطوة ناجحة للجميع".
أضاف سيف الدين الجزيري: "أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام إلى نادي الزمالك فهو النادي العريق ببطولاته التي طالما تغنت بها الجماهير في كل وقت لذلك كان انتقالي للفريق أمراً مقبولاً برغبة قوية".
وتمنى الجزيري أن يتألق مع الزمالك سواء محلياً أو أفريقيا في الفترة المقبلة للتأكيد على مدى رغبته في التواجد داخل جدران القلعة البيضاء".

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