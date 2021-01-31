موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة فى الدورى الإنجليزي





يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 فبراير على ملعب أولد ترافورد.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام العاشرة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان مان يونايتد تعادل سلبيًا أمام أرسنال أمس ضمن مباريات الجولة ال 21 من البريميرليج.



