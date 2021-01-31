الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

الأحد 31/يناير/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
 

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن مفاوضات الأهلي والجونة لضم والتر بواليا استغرقت 3 ساعات فقط وتمت الصفقة.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن الزمالك قدم عرضا ماديا بجانب مصطفى فتحي لضم والتر بواليا لكن عرض الأهلي كان أفضل من الناحية المالية.

وتابع، أن بواليا يحتاج إلى الصبر فقط مع الأهلي مع احرازه لاول هدف ستسير الامور معه بشكل جيد مؤكدا انه قادر على صناعة الفارق مع القلعة الحمراء. 

وأضاف، أن ادريس امبوبو لاعب الفريق والمنضم حديثا إلى الجومة يحتاج إلى صبر فقط وسيصبح مثل بواليا.

وأتم، أن الأهلي لم يتفاوض مع الجونة لضم أحمد حمدي خلال فترة انتقالات الشتوية الجارية.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

منذ ساعة

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 12 ساعة

سيف الدين الجزيري: أي لاعب في أفريقيا يتمنى الانضمام للزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي

04:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات