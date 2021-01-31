الجونة يكشف مفاجأة بشأن رحيل بواليا إلى الأهلي





أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن مفاوضات الأهلي والجونة لضم والتر بواليا استغرقت 3 ساعات فقط وتمت الصفقة.





وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن الزمالك قدم عرضا ماديا بجانب مصطفى فتحي لضم والتر بواليا لكن عرض الأهلي كان أفضل من الناحية المالية.





وتابع، أن بواليا يحتاج إلى الصبر فقط مع الأهلي مع احرازه لاول هدف ستسير الامور معه بشكل جيد مؤكدا انه قادر على صناعة الفارق مع القلعة الحمراء.





وأضاف، أن ادريس امبوبو لاعب الفريق والمنضم حديثا إلى الجومة يحتاج إلى صبر فقط وسيصبح مثل بواليا.



