محمد الحصري يشيد بدور حسام غالي مع الجونة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام

أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن لا يوجد قرارات منفردة في الفريق واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إلى أن حسام غالي شخصية قيادية ولم يكن هناك تعارضا بين عملنا في الجونة نهائيا كل مسؤول له دور محدد. 


وتابع، أن لا أزمة بين الجونة وبيراميدز وتم التعاون بيننا الموسم الحالي، استعارنا كريم الطيب مؤكدا أنه كان يتابعه منذ ثلاث سنوات وحاول ضمه في اكثر من مرة في اسوان.

وأتم، أن التعاقد مع الطيب في بداية الموسم ليس له علاقة برحيل والتر بواليا إلى الأهلي.

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