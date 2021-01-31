محمد الحصري يشيد بدور حسام غالي مع الجونة





أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة، أن لا يوجد قرارات منفردة في الفريق واللائحة يتم وضعها وفقا لظروف النادي في كل موسم.





وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إلى أن حسام غالي شخصية قيادية ولم يكن هناك تعارضا بين عملنا في الجونة نهائيا كل مسؤول له دور محدد.









وتابع، أن لا أزمة بين الجونة وبيراميدز وتم التعاون بيننا الموسم الحالي، استعارنا كريم الطيب مؤكدا أنه كان يتابعه منذ ثلاث سنوات وحاول ضمه في اكثر من مرة في اسوان.



