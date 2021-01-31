الجونة يوضح سبب الشحن خلال مباريات الفريق أمام الزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة أن قرار تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا لنادي الجونة تم اتخاذه منذ الموسم الماضي.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى ان عدم الابقاء على رضا شحاته في المواسم الماضية كمدير فني كان من اجل الحفاظ عليه واكتمال الخبرات الذي اكتسبها.

وتابع، أن لا أزمة بين الجونة و الزمالك وفريقه كان يرغب في ضم اكثر من لاعب في القلعة البيضاء ابرزها أحمد مدبولي و محمود دونجا لاعبا الاسماعيلي الحالي عندما كانوا في الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف، أن السوشيال ميديا سبب الشحن والضغط العصبي في لقاءات الزمالك والجونة في المدرجات او الملعب.

واتم، أن حسام الزناتي لعب دورا كبيرا في صعود الجونة للدوري الممتاز.

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