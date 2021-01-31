المقاصة يكشف كواليس انضمام مروان حمدي للزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد السيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات لنادي مصر المقاصة، أن مفاوضات الزمالك بدء المفاوضات معنا لضم مروان حمدي صباح اليوم السبت.

وقال متولي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أن مروان تعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم واحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع او الإعارة لاي فريق خلال الفترة المقبلة.

ورفض متولي الافصاح عن المبلغ الذي حصل عليه المقاصة مؤكدا أن ما طلبته إدارة المقاصة حصلوا عليه.

وأضاف، أن مروان تلقى من اسبوعين عرض من نادي مصري و عرض اخر سعودي لاستعارته ولكن اللاعب كانت رغبته اللعب للزمالك.

وتابع، أن ايهاب جلال المدير الفني للمقاصة وافق على بيع مروان حمدي مؤكدا أن الفريق قادر على الاستمرار بنفس الاداء.


وأتم، أن ايهاب جلال ساند مروان حمدي في تحقيق حلمه وتحقيق اهداف النادي في الفكر الاستثماري.

أخبار تهمك

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 16 ساعة

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 9 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك يرحب بالصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات