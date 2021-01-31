ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

الأحد 31/يناير/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يتصدر فريق أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهات الجولة الـ 21 برصيد 47 نقط، وذلك بعدما خاض 18 لقاء، خلالهم الفوز في 15 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة فقط.

وجاء في المركز الثاني ريال مدريد صاحب اللقب للنسخة الماضية برصيد 40 نقطة، ثم غريمه التقليدي فريق برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة.

وينتظر إشبيلية صاحب الـ36 نقطة في المركز الرابع، بينما ستكون هناك مباراة مشتعلة أخرى تجمع بين فياريال صاحب المركز الخامس بـ34 نقطة. 

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو كالآتي:-

1-أتليتكو مدريد.. 47 نقطة.

2- ريال مدريد.. 40 نقطة.

3- برشلونة.. 37 نقطة.

4- إشبيلية.. 36 نقطة.

5- فياريال.. 34 نقطة.

6- ريال سوسيداد.. 31 نقطة.

7- غرناطة.. 28 نقطة.

8- ريال بيتيس.. 27 نقطة.

9- أتليتك بلباو.. 24 نقطة.

10- سيلتا فيغو.. 24 نقطة.

11- قادش.. 24 نقطة.

12- ليفانتي.. 23 نقطة.

13- خيتافي.. 23 نقطة.

14- فالنسيا.. 20 نقطة.

15- إيبار.. 20 نقطة.

16- بلد الوليد.. 20 نقطة.

17-  أوساسونا.. 19 نقطة.

18- ديبورتيفو ألافيس.. 18 نقطة.

19- إليتشي.. 17 نقطة.

20- هويسكا.. 13 نقطة.

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