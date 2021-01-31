الإتحاد السكندرى يخضع لمسحة طبية غداً وشفاء 10 لاعبين

الأحد 31/يناير/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
إسلام عوده
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لمسحة طبية اليومللكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه استعداداً لمباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.  

وأظهرت نتيجة المسحات الخاصة التى خضع اللاعبين الستة عشر المصابين بفيروس كورونا تعافى 10 لاعبين من الفيروس ولا يزال هناك 6 لاعبين مصابين به. 

وتضم قائمة المتعافين من فيروس كورونا كلا من : رزاق سيسيه ، روماريو ، أحمد راشد ، عماد السيد ، محمود رزق ، حسام عاشور ، خالد قمر ، كريم يحيى ، كريم ممدوح ، أحمد حجى . 

وتضم قائمة اللاعبين الذين لا يزالون مصابون بفيروس كورونا كلا من : محمد عطوه ، أحمد نبيل ، عبد السميع ابراهيم ( سيمو ) ،  فوزى الحناوى ، هشام صلاح ، مصطفى ابراهيم . 

وخاض الفريق مبارتين وديتين خلال الأيام الماضية مع فريقى راكتا والمصرى السلوم انتهتا بفوز الاتحاد السكندرى 6/0 ، 2/0 على الترتيب وحرص حسام حسن المدير الفنى للفريق على اعطاء الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين خلال تلك المبارتين للوقوف على مستواهم الفنى . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات فقط حيث فاز فى اثنين وتعادل فى مثلهما وخسر مثلهما .

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