سموحة يتعاقد مع محمد رزق ويعلن عن الصفقة الأخيرة اليوم

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه عن تعاقد ناديه مع محمد رزق لاعب الأهلى والجيش السابق فى صفقة انتقال حر .





ووقع محمد رزق على عقود الانضمام لسموحه مع رئيس النادى فى وجود الدكتور عمر الغنيمى عضو مجلس الإدارة وعمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين.





ويعتبر رزق هو اللاعب الثالث الذى ينضم لسموحه خلال انتقالات يناير الحالية بعد مصطفى فتحى المعار من الزمالك ومحمد شكرى المعار من الأهلي.





وأعلن المهندس فرج عامر خلال فيديو بثه لأعضاء النادى أن سموحه سيضم صفقة رابعة سيتم الإعلان عنها اليوم.





وأضاف عامر أنه من المتوقع أن تكون الصفقة الرابعة انتقال حر.

وأوضح رئيس سموحه الاسكندريه أن تكلفة صفقة انضمام مصطفى فتحى لسموحه بالكامل من خارج ميزانية نادى سموحه.





ويلتقى سموحه خارج ملعبه مع الإسماعيلى يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.



