خطة باريس سان جيرمان الفرنسي لإبرام صفقة القرن

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يحلمون بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مسئولي النادي الفرنسي يتبعون خطة دولية لجذب ميسي عن طريق تصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والنجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا وقبلهم البرازيلي نيمار عقب مباراة مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر وسائل إعلامية مختلفة في أمريكا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف من تصريحات ليوناردو الترحيب بانضمام ميسي وإثبات أن النادي الفرنسي نادٍ قوي وقادر على أي شيء ويتطلع لأحلام كبيرة مثل كسر الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة صيف 2017.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الخطة اتخذت مسارا قويا بعدما أوقعت القرعة باريس سان جيرمان في مواجهة البارسا في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدف زعزعة استقرار النادي الكتالوني في ظل تراجع نتائج الفريق محليا في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يدرس بالفعل التعاقد مع ميسي ويضع في اعتباراته فلسفة توفير بيئة مناسبة لاحتضان النجوم كبار السن كما فعل زين الدين زيدان مع نجم الملكي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو ثم نجم الفريق الحالي الفرنسي كريم بنزيما وكما فعل كارلو أنشيلوتي ولوران بلان مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء تواجده في باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الهدف الأكبر لدى مسئولي باريس سان جيرمان هو تجديد عقد الثنائي البرازيلي نيمار و الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي في صيف 2022 وإن كان الأخير مبابي متردد ويميل أكثر نحو الرحيل.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أنه إذا فقد باريس سان جيرمان أيا من نجميه نيمار ومبابي فإن ميسي سيكون التعويض الأكبر لهما.