أحمد ناجي: عصام الحضري مريض نجاح واستعنت بطبيب نفسي من أجله

الأحد 31/يناير/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه استعان بطبيب نفسي من أجل تطوير أداء عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، أثناء تواجده بالنادي الأهلي.

وأشار ناجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن عصام الحضري كان مريض بالشغل والنجاح.

وأكد أنه عندما شاهده لأول مرة في الملعب ظننت أنه سيتواجد في الملاعب لمدة 20، أو 30 عامًا فقط.

وتابع، "قرار عصام الحضري بالهروب لسيون في عز تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر غباء منه، وهو ندم عليه ندمًا كبيرًا جدًا بعد ذلك، على الرغم إن شخصية عصام مكابرة، صعب جدا يعترف بالغلط".

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