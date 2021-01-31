الكدواني لـ أمير كرارة: كفاية انك خليت الشباب تنزل الشارع لابسه تيشيرت عليه صورة منسي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
قال الفنان ماجد الكدوانى، إن مسلسل الاختيار من اهم الأعمال التى قدمت في الدرما خلال السنوات الأخيرة.

ووجه الكدواني حديثه لأمير كرارة خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة ON، قائلًأ له: هذا العمل  فخر لكل مصري".

وأكد أن الفن هو القوى الناعمة وكفاية ان أمير كرارة خلى الشباب تنزل الشارع لابسه تيشيرت عليه صورة منسي.

قصة مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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