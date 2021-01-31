على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور

الأحد 31/يناير/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر

احتفل المطرب على الحجار، بعيد ميلاد ابنه نور، حيث نشر صورة برفقة الأسرة، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وعلق الحجار على الصورة قائلاً: "عيد ميلاد ابنى وحبيبي ونور عينيا  (نور).. أيوه هوه اللي قاعد جنبي".

ولاقت صورة نجم على الحجار، إعجاب الجمهور الذي لاحظ الشبه الكبير بين على الحجار وابنه وكتبوا التعليقات الإيجابية.

وعبر متابعي علي الحجار، عن أمنياتم في دوام الصحة والعافية لابنه، وأن يحقق أحلامه في عيد ميلاده.

وشارك على الحجار مؤخرًا جمهوره عددًا من الصور من اغنيات ألبومه الجديد والتي لاقت استحسان الجمهور.
على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور
على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور
على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور
على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور

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