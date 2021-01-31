مدرب حراس سموحة: فرج عامر "طفل"













تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن فرج عامر رئيس النادي، واصفًا الأخير بأنه طفل.





وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرج عامر طفل كبير، بيفرح وبيحب الحياة".





وفي سياق آخر، أكد ناجي أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، له فضل كبير عليه في عالم التدريب.



