مدرب حراس سموحة: فرج عامر "طفل"

الأحد 31/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن فرج عامر رئيس النادي، واصفًا الأخير بأنه طفل.

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرج عامر طفل كبير، بيفرح وبيحب الحياة".

وفي سياق آخر، أكد ناجي أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، له فضل كبير عليه في عالم التدريب.

فيما كشف أنه عمل لفترة في الدوري الإيراني، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يعشق الشعب المصري بشكل كبير.

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