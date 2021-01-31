عباس أبو الحسن يتصدر تريند جوجل بعد القبض على الطبيب المتحرش

الأحد 31/يناير/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
تصدر الفنان عباس أبو الحسن تريند محرك البحث جوجل، بعد إلقاء القبض على طبيب الأسنان  المتحرش.

كشف أبو الحسن، في وقت سابق أنه فجر القضية من خلال البوست الذي نشره، ولكن هناك أطراف أخرى ساعدت في إثارة ضجة حول الواقعة بكشف ما تعرضوا له، منوها بأن تحرش رجل برجل غير معتاد.
 
وأشار "أبو الحسن"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه التقى بالطبيب المتحرش 3 مرات، حيث التقى به به لأول مرة منذ 35 عاما بواسطة أحد الأصدقاء في الجيم، وكان حينها طبيب حديث.

وأضاف، "بعدها بفترة عرفنا أنه ممكن يفتح الستارة على واحد وهو بيستحمى، ومرة ضبط مع شخص متأخر عقليا"، كاشفا لحظة تعرضه للتحرش على يد الطبيب، "كنت أعد وفجأة مد ايده أكنه بيجيب حاجة ولمس العضو الذكري، والموقف خضني، وكرر نفس الموقف في حفلة.. مسكته فرمته".

وأضاف أن الواقعة الأخيرة كانت في يونيو الماضي، حيث كان يزور شخصية قريبة له والتقى به فالاسانسير فجأة، متابعا: "قالي انت لسه زعلان ومد ايده على العضو الذكري تاني فضربته وجري من الاسانسير"..

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