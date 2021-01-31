شاهد.. أديب لـ المعترضين على المشروعات القومية: "أنتم عايزين إيه"

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من اعتراض البعض على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، قائلا: "مفيش حاجة بتتعمل في البلد إلا وفي واحد ابن يروح طالع ويقول إيه لزمتها".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "نرمي الكباري، ونرمي الطرق.. ونقعد نحط ايدينا على كرشنا كده"، معتبرا أن الدولة ألزمت نغسها بتطوير القرى المصرية، معلقا: "الدولة دبحت نفسها بالتزامها بتطوير القرى في 3 سنوات".



