الفقاعة الطبية وراء منع زيارة أي شخص لبعثات الفرق المشاركة في مونديال الأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة. 

ووصلت بعثة الأهلي للدوحة مساء أمس السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.
وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار كافة الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.
حيث فرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بالتنسيق مع اللجنة الطبية إجراءات صارمة تمنع دخول أي شخص للفقاعة الطبية الخاصة بفرق البطولة وبالتالي فإن الأهلي ليس مسئولا عن منع أي شخص من الدخول او الخروج ولكن اللجنة المنظمة واللجنة الطبية يطبقان كافة التعليمات بحذافيرها حفاظا على سلامة كل الفرق المشاركة في البطولة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 36 دقيقة

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

12:27 ص

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات