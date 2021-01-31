الفقاعة الطبية وراء منع زيارة أي شخص لبعثات الفرق المشاركة في مونديال الأندية





أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة حاليا في الدوحة لم تمنع أي شخص من زيارة فندق الإقامة.





ووصلت بعثة الأهلي للدوحة مساء أمس السبت استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية حيث يفتتح الفريق مشواره في البطولة يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري.

وأضاف المصدر «فيفا» شدد على بعثة الأهلي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا واستمرار كافة الخطوات الخاصة بتأمين البعثة على الصعيد الطبي منذ دخولها الكبسولة الطبية فور وصولها أمس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.