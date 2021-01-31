شاهد.. باحث بريطاني يفجر مفاجأة عن فيروس نيباه الصيني

كشف الدكتور ضرار البلعاوي، استشاري الأمراض المعدية والباحث الزائر بجامعة مانشستر البريطانية، حقيقة فيروس "نيباه" الذي أعلن عن ظهوره في الصين باعتباره فيروس جديد.





وفجر "البلعاوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مفاجأة وهي أن فيروس نيباه ليس جديدا وظهر لأول في ماليزيا عام 1999 وهو أحد الأمراض المعدية العشرة الموجود على موقع منظمة الصحة العالمية وسمي بهذا الاسم نسبة إلى القرية الماليزية التي ظهر بها لأول مرة.





وأضاف أن هذا الفيروس خطير وتصل نسبة الوفيات فيه من 40 إلى 75%، موضحًا أن السبب في انتشاره هو خفاش الفاكهة أو خفاش الثعالب الطائرة الذي ينتقل من الخفاش إلى الثمار ومنه إلى الإنسان ثم من إنسان إلى إنسان بعد ذلك.





وأشار إلى أن هذا الفيروس انتشر في الهند وبنجلادش بسبب عصير نخيل التمر بعد أن وضع الخفاش برازه أو بقاياه على التمر وكان السبب في انتشاره وقتها، ولكن لم يثبت أنه سريع الانتشار مثل كورونا ولكن معدل وفياته عالي جدًا.



