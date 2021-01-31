مدحت قريطم يكشف أهمية الملصق الالكتروني لسائقي السيارات

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن قانون المرور الجديد قائم كله على وسائل التكنولوجيا وتم تحديث أنظمة مراقبة المرور بما يتناسب مع الطرق وتطويرها، قائلا: "الطرق في مصر الآن أصبحت على مستوى عالي وحارات كثيرة وتضاهي الطرق العالمية".





وأشار قريطم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الملصق الالكتروني ليس جهاز تتبع ولكنه يحمل معلومات رخصة القيادة وشريحة الكترونية حينما تمر على قوارئ الطرق تقرأ مكونات السيارة.





وأوضح، أن الملصق الالكتروني يكشف تفاصيل السيارة وصلاحية الرخصة ومدى كونها مطلوبة أمنيا أم لا، كما أنه لا يمكن استخدام الملصق الالكتروني لأكثر من سيارة فهو مخصص لمركبة واحدة فقط، مؤكدا أن الملصق الالكتروني مشروع عظيم.



