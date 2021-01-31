عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد الإعلامى خالد الغندور، أنه خلال ساعات سوف ينتهى نادى الزمالك من الإتفاق مع مسؤولى نادى الوداد البيضاوى النغربي على إعارة محمد أوناجم لمدة 6 أشهر.

وكتب الغندور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "خلال ساعات سيتم الإعلان عن إعارة محمد أوناجم للوداد بعد الاتفاق علي الأمور المالية لنهاية الموسم بعد موافقة باتشيكو وطلب اللاعب بسبب عدم لعبه".

يذكر أن  خالد الغندور أكد فى وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": الوداد يقدم عرضا جديدا للزمالك بقيمة ١٠٠ الف دولار بجانب تنازل اوناجم عن ١٣٥ الف دولار إعارة لنهاية الموسم ويتحمل الوداد راتبه في الـ ٦ أشهر القادمين.

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