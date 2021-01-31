عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

أكد الإعلامى خالد الغندور، أنه خلال ساعات سوف ينتهى نادى الزمالك من الإتفاق مع مسؤولى نادى الوداد البيضاوى النغربي على إعارة محمد أوناجم لمدة 6 أشهر.





وكتب الغندور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "خلال ساعات سيتم الإعلان عن إعارة محمد أوناجم للوداد بعد الاتفاق علي الأمور المالية لنهاية الموسم بعد موافقة باتشيكو وطلب اللاعب بسبب عدم لعبه".



