وزير التعليم العالي يحسم الجدل بشأن عودة الدراسة بالجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدراسة ستعود للجامعات مع انتهاء إجازة نصف العام كما هو معلن سابقا، معلقا: "نأمل تعود الدراسة الجامعية.. واللي عنده امتحان يمتحن".





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعداد الإصابات تقل بشكل تدريجي متاملا أن تشهد الاعداد انخفاض أكبر خلال الـ 20 يوما القادمين، مؤكدا أن موعد عودة الدراسة لم يتغير، وهناك جاهزية لكافة السيناريوهات.





إلى ذلك، أ علنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 493 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



