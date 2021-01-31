بالميراس يتوج بطلًا لكأس ليبرتادوريس على حساب سانتوس

الأحد 31/يناير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
أحرز بالميراس هدفا بضربة رأس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق برينو لوبيز ليفوز 1-صفر على سانتوس ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم اليوم السبت.

وأقيمت المباراة النهائية في أميركا الجنوبية، التي تكافئ نهائي دوري أبطال أوروبا، تحت أشعة الشمس القوية في ريو دي جانيرو، وسنحت القليل من الفرص قبل أن يأتي هدف اللقاء الوحيد.


وبدا أن المباراة ستتجه نحو وقت إضافي لكن لوبيز ارتقى عاليا لتمريرة عرضية من ناحية اليمين ووضعها برأسه داخل الشباك. وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999. وتأهل بالميراس للعب في كأس العالم للأندية في قطر والتي تنطلق هذا الأسبوع.

أخبار تهمك

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

12:27 ص

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات