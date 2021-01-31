بالميراس يتوج بطلًا لكأس ليبرتادوريس على حساب سانتوس

أحرز بالميراس هدفا بضربة رأس في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق برينو لوبيز ليفوز 1-صفر على سانتوس ويحرز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم اليوم السبت.





وأقيمت المباراة النهائية في أميركا الجنوبية، التي تكافئ نهائي دوري أبطال أوروبا، تحت أشعة الشمس القوية في ريو دي جانيرو، وسنحت القليل من الفرص قبل أن يأتي هدف اللقاء الوحيد.







