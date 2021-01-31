رزان مغربي: لا أفضل إجراء عمليات التجميل

الأحد 31/يناير/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر


كشفت الفنانة رزان مغربي ، أن أكثر سؤال يضايقها هو عما إن كانت خضعت لعمليات التجميل مؤكدة: "لا تفضل اجراء عمليات تجميل كثير لان ربنا خلقنا فينا جمال بس كل واحد لازم يعرف مواطن الجمال اللى فيه . 

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" علي "الحياة": أن علاقتها بالله تعالى تمثل لها الأمان ، وهي بتطلب من الله انها تربى ابنها كويس و يصبح خير ذرية من بعدها".

وقالت إنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وبتعتبرهم تاج على رأسها وكثيرًا ما تتشاجر مع الإعداد بسبب الأسئلة اللى تحرج الضيوف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واحد من الناس رزان مغربي برنامج الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ حوالي 3 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 34 دقيقة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هل تعمدت رزان مغربي إحراج أحلام بهذه الصورة؟

«فلسفة الرضا» رجعتنى للسينما مع أحمد آدم

رزان مغربي: أقرب الأدوار إلى قلبي "مونيكا" بفيلم "حرب إيطاليا"

رزان مغربى: "بعشق داليدا ونفسي أقدم شخصيتها في عمل فني"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

12:27 ص

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات