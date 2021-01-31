رزان مغربي: لا أفضل إجراء عمليات التجميل
الأحد 31/يناير/2021 - 12:53 ص
كشفت الفنانة رزان مغربي ، أن أكثر سؤال يضايقها هو عما إن كانت خضعت لعمليات التجميل مؤكدة: "لا تفضل اجراء عمليات تجميل كثير لان ربنا خلقنا فينا جمال بس كل واحد لازم يعرف مواطن الجمال اللى فيه .
وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" علي "الحياة": أن علاقتها بالله تعالى تمثل لها الأمان ، وهي بتطلب من الله انها تربى ابنها كويس و يصبح خير ذرية من بعدها".
وقالت إنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وبتعتبرهم تاج على رأسها وكثيرًا ما تتشاجر مع الإعداد بسبب الأسئلة اللى تحرج الضيوف.
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