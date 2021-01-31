شاهد.. وزير التعليم العالي: البرامج التعليمية في الكليات الجديدة تكفي لـ 100 عام مقبلة
الأحد 31/يناير/2021 - 08:21 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المنشآت التعليمية الجديدة التي تبنيها الدولة ليست "طوب وأسمنت"، وإنما يعملون على تدريب الطلاب واكسابهم مهارات جديدة.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن البرامج التعليمية التي تدرس في الجامعات التي تنشأها الدولة هى برامج لـ 100 عام مقبلة، لافتا إلى أن الشهادة لم تعد كافية ولا بد من أن يتسلح الطالب بالمهارة والتدريب.
وتابع وزير التعليم العالي، أن الطالب الذي تم تدريبه بشكل جيد ولديه المهارات المطلوبة، وتعليمه مواكبا للعصر يستطيع أن يحصل فرصة عمل من داخل منزله بأي شركة عالمية.
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