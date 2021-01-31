شاهد.. وزير التعليم العالي: البرامج التعليمية في الكليات الجديدة تكفي لـ 100 عام مقبلة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المنشآت التعليمية الجديدة التي تبنيها الدولة ليست "طوب وأسمنت"، وإنما يعملون على تدريب الطلاب واكسابهم مهارات جديدة.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن البرامج التعليمية التي تدرس في الجامعات التي تنشأها الدولة هى برامج لـ 100 عام مقبلة، لافتا إلى أن الشهادة لم تعد كافية ولا بد من أن يتسلح الطالب بالمهارة والتدريب.



