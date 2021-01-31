وزير التعليم العالي يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس بشأن مشروعات القطاع

الأحد 31/يناير/2021 - 02:32 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل اجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشان بحث مشروعات التعليم العالي، مؤكدا أن الدولة تعمل على عدة محاور في نفس التوقيت.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم عرضوا على الرئيس السيسي خطة عمل المشروعات التي تنفذها الوزارة، موضحا أن هناك 408 مشروع جاري تنفيذهم على مستوى الجامعات الحكومية، وجاري تنفيذ 6 جامعات تكنولوجية.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن حجم محفظة المشروعات التي تنفذها الوزارة يصل إلى 151 مليار جنيه، منوها بأنه تم تنفيذ نحو 22 جامعة على مدار 110 سنة، بينما خلال الفترة الأخيرة تم تنفيذ 25 جامعة.

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