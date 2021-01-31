تستهدف تصنيع 2000 مركبة.. تفاصيل اتفاقية تصنيع "الأتوبيس" الكهربائي في مصر

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة النظيفة، والتي تأتي في مقدمتها إنتاج الحافلات (الأتوبيسات) الكهربائية، بمكونات تصنيع محلية.





وحرصت الحكومة، ممثلة في وزارة الإنتاج الحربي، على تحقيق إنجازات عدة، في هذا المجال، فكان من بينها توقيع اتفاقية شراكة بين مصر ويمثلها مصنع 200 الحربي، وشركة "IMUT"، والصين، وتمثلها شركة "فوتون" لصناعة السيارات.





وجاءت تلك الاتفاقية التي جرى توقيعها، في شهر أبريل من عام 2019، في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.





فيما يلى من سطور، تستعرض " الفجر " تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين، وتفاصيل أول "أتوبيس" كهربائي في مصر:

- وقعت مصر اتفاقية شراكة مع الصين في شهر أبريل 2019.





- يمثل مصر في تلك الاتفاقية مصنع 200 الحربي، وشركة "IMUT"، وتمثل الصين شركة "فوتون" لصناعة السيارات.





- تهدف الاتفاقية الموقعة بين مصر والصين لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار 4 سنوات.





- ينص الاتفاق على تصنيع الأتوبيسات الكهربائية بمكونات محلية تصل نسبتها إلى 45%.





- يجري حاليا تجربة "الأوتوبيس" الكهربائي الأول على خط عبدالمنعم رياض حتى التجمع الخامس.





- تعتبر تجربة "الأتوبيس" بداية لفهمه ودراسته مع طبيعة المجتمع المصري، وإدخال أي تعديلات يحتاجها، حتى إكمال رحلته دون توقف.





- "الأتوبيس" مجهز لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





- "الأتوبيس" مجهز بـ6 كاميرات، منها 4 كاميرات داخلية، تغطي كل نقطة فيه للرقابة عليه، كما أنها مع الكاميرات الخارجية تعد مرجعا يتم العودة إليه في حال وقوع حادث.





- تمثل بطارية "الأتوبيس" جزءا كبيرا.





- يضم الأتوبيس 6 بطاريات، تزن 1600 كيلوجرام، يتم شحنهم في نصف ساعة إذا كان الشحن سريعا، أو في 3 ساعات إذا كان بطيئا.





- تكفي الشحنة الكهربائية الواحدة لتسيير الأتوبيس مسافة 200 كيلومتر.





- تعمل الشركات المصرية على تصنيع أجزاء عدة في "الأتوبيس"، لزيادة المكون المحلي به، حيث يأتي تصنيع الحافلات الكهربائية ضمن التوجه العالمى نحو التحول الرقمي والتكنولوجي، إذ أن تحويل كل المركبات إلى استخدام الطاقة الكهربائية هو المستقبل.





- لا تتسبب "الأتوبيسات" التي تعمل بالكهرباء في تلوث الهواء، بعكس نظيرتها التي تعمل بالبنزين والسولار، التي ينتج عنها الكثير من الملوثات السامة وتضر بصحة الإنسان.





- "الأتوبيس" الكهربائي يتميز بكونه موفرا، إذ يقلل من استخدام الوقود، كما أنه يتميز بكونه صديقا للبيئة، ولا يحتاج لكثير من الصيانة.





- تم الدفع بـ50 أتوبيسا كهربائيا للتجربة بالتنسيق مع النقل العام، كخطوة أولى من بداية مرحلة الإنتاج المحلي، ثم يتم البدء في مرحلة الثانية لتعميق المنتج المحلي.



