النصر يتعاقد مع مهاجم القناة في دوري القسم الثاني

الأحد 31/يناير/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر على توقيع اللاعب أحمد الصعيدي، مهاجم فريق القناة، لتدعيم صفوفة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع للنصر في صفقة إنتقال حر، عقب فسخ تعاقدة بالتراضي مع فريق القناة.

ويملك الصعيدي خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، والقسم الثاني، ولعب من قبل في أندية جمهورية شبين، وإنبي، والنصر، والإسماعيلي، والإنتاج الحربي، والقناة، قبل العودة للنصر من جديد.

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

عرض جديد من الوداد المغربي لضم نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 10 دقيقة

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 46 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ 34 دقيقة

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

12:11 ص

رسميا.. منار اللبنانية تكشف حقيقة زواجها من شعبان عبد الرحيم

12:27 ص

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات