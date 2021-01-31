باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من مبابي من أجل ميسي





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022 وهو ما سيدفع مسئولي الملكي لمحاولة التعاقد مع النجم الفرنسي في الصيف المقبل اعتمادًا على بقاء موسم واحد فقط في عقده.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت ذاته لا يعتبر ريال مدريد هو الطامح الوحيد للفوز بخدمات مبابي، حيث هناك أيضًا ليفربول الإنجليزي الذي يستعد بقوة من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي باريس سان جيرمان يدرسون بالفعل قرار بيع مبابي في الصيف المقبل والحصول على مقابل مادي من وراء بيعه، حيث يحلمون بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يضع نفسه أمام احتمالين، أولهما : تجديد عقد مبابي والحفاظ عليه في حديقة الأمراء وهو ما سيقلص فرص التعاقد مع ميسي بسبب قيمة الرواتب الضخمة، وثانيهما : بيعه بمقابل لا يقل عن 150 مليون يورو وهو ما سيعطي أملًا كبيرًا في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الملكي يمتلكون بالفعل 125 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل إلا أن قيمة النجم الفرنسي وراتبه لن تقل عن 300 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لراتب مبابي فإنه يتقاضى حاليًا 18 مليون يورو سنويًا وهو نصف راتب نيمار وهو راتب أعلى مما يتقاضاه البلجيكي إيدين هازارد صاحب أعلى دخل في ريال مدريد، حيث يحصل النجم البلجيكي على 15 مليون يورو سنويًا.