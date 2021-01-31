شاهد.. خال الطفل عبدالحميد: "دخل يجيب الكرة العامل رماه من على السور"

الأحد 31/يناير/2021 - 08:21 ص
الطفل عبدالحميد
الطفل عبدالحميد
شيماء حسن
كشف علاء قدري، خال الطفل عبدالحميد، تفاصيل قيام عامل مدرسة بإلقاء نجل شقيقته من سور أحد المدارس في محافظة سوهاج.

وقال "قدري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "عبد الحميد كان بيلعب هو وأخوه أمام المدرسة بالكرة، وبعدها دخلت الكرة إلى داخل المدرسة، فدخل عبدالحميد علشان يجيبها ومسكه العامل، وكتف ايديه الاثنين ومسكه من رجله وألقاه من سور المدرسة".

وتابع: "خرج يجري وراء أخوه ولكنه جري منه، ومقدرش يمسكه، وعبدالحميد مصاب بكسر في كف إيده وفي مفصل اليد وقام بعمل عملية تجميل في وجهه، والحارس نفى الواقعة تمامًا وقال إن الطفل دخل علشان يسرق الإضاءة"، مضيفا: "مش عايزين أي حاجة غير العدل".

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