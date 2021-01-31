شاهد.. خال الطفل عبدالحميد: "دخل يجيب الكرة العامل رماه من على السور"

كشف علاء قدري، خال الطفل عبدالحميد، تفاصيل قيام عامل مدرسة بإلقاء نجل شقيقته من سور أحد المدارس في محافظة سوهاج.





وقال "قدري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "عبد الحميد كان بيلعب هو وأخوه أمام المدرسة بالكرة، و بعدها دخلت الكرة إلى داخل المدرسة، فدخل عبدالحميد علشان يجيبها ومسكه العامل، وكتف ايديه الاثنين ومسكه من رجله وألقاه من سور المدرسة".



