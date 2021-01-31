عاجل.. الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

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الأحد 31/يناير/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حصلت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، على توقيع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة، لتدعيم خط هجوم الفريق وذلك بعد رحيل مصطفى محمد مهاجم الأبيض، للاحتراف في صفوف فريق جالطة سراي التركي.

واجتمعت إدارة نادي الزمالك  مع اللاعب ووكيله، وجرى التوصل لاتفاق من أجل انتقاله للقلعة البيضاء، وأصبح اللاعب رسميا ضمن صفوف القلعة البيضاء، على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي.

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