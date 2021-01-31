شاهد.. رسالة طمأنة من طبيب بولاية نيوجيرسي الأمريكية بشأن لقاحات كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
وجه عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنية بولاية نيوجيرسي الأمريكية، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع هذه اللقاحات آمنة وفعالة بنسب تعدت الـ70% في الكثير منها.

وقال "خضر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أخذت الجرعة الأولى والثانية ولم تظهر عليا أعراض جانبية، وهي مجرد ألم في مكان الحقنة وإحمرار وهذا يختلف من شخص إلى آخر".

وأضاف "أنه حتى الآن لم يتم التعرف على السبب الرئيسي وراء استمرار أعراض ما بعد الكورونا، وأدوية مقاومة التجلطات عادة ما يتم إعطائه للمرضى التي تستوجب حالتهم وجودهم داخل المستشفى، ولكن هناك بعض الأطباء سواء في أمريكا أو مصر يوصون بإعطائها لفترات أطول حتى بعد الشفاء من الأعراض".

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