شاهد.. رسالة طمأنة من طبيب بولاية نيوجيرسي الأمريكية بشأن لقاحات كورونا

وجه عبدالهادي خضر، أستاذ الأمراض الباطنية بولاية نيوجيرسي الأمريكية، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع هذه اللقاحات آمنة وفعالة بنسب تعدت الـ70% في الكثير منها.





وقال "خضر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أخذت الجرعة الأولى والثانية ولم تظهر عليا أعراض جانبية، وهي مجرد ألم في مكان الحقنة وإحمرار وهذا يختلف من شخص إلى آخر".



