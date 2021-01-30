أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

السبت 30/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
عبر مروان حمدي مهاجم المقاصة المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وقال مروان في تصريحات عبر قناة الزمالك :"طموحاتي ستكون على قدر طموحات الزمالك وجماهيره والتتويج بكل البطولات في الموسم الجاري".

وأضاف :"المفاوضات بين الزمالك والمقاصة كانت منذ فترة قصيرة وتجددت بعد مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري".

وتابع :"أعلم جيدًا حجم المسئولية على عاتقي وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

وقام اللاعب بتوجيه الشكر لإيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة ومسئولي النادي الفيومي على مجهودهم الكبير معه طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه سيشرفهم في الزمالك ويقدم مستويات مميزة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان حمدي المقاصة الزمالك يضم مروان حمدي

أخبار تهمك

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ أقل من ساعتين

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 7 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة لتجهيز ثنائي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ ساعتين

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعة و نصف

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حوار- محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الجديد: طريقة لعب الدروايش تلائمني كثيرا.. وهدفي الانضمام للمنتخب

هدّاف الترسانة الجديد : الشواكيش بوابتي للدوري الممتاز

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

الزمالك يهدد الأهلي في صفقة جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

11:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات