أول تعليق من مهاجم الزمالك بعد انضمامه للقلعة البيضاء

عبر مروان حمدي مهاجم المقاصة المنضم حديثا لصفوف نادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.





وقال مروان في تصريحات عبر قناة الزمالك :"طموحاتي ستكون على قدر طموحات الزمالك وجماهيره والتتويج بكل البطولات في الموسم الجاري".





وأضاف :"المفاوضات بين الزمالك والمقاصة كانت منذ فترة قصيرة وتجددت بعد مباراة الفريقين الأخيرة ببطولة الدوري".





وتابع :"أعلم جيدًا حجم المسئولية على عاتقي وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".



