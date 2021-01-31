مسجل يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب "كشك" رفض دفع إتاوة بقليوب

الأحد 31/يناير/2021 - 05:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
لقي خفير مصرعه، إثر دفاعه عن صاحب "كشك"، رفض دفع إتاوة لشقيق زوجته، والذي أطلق عليه عيار ناري أودى بحياتة لقيامه بالتصدي له.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العقيد شريف الدخاخني، مأمور مركز قليوب، بوفاة المدعو محمد عباس، خفير خصوصي، بطلق ناري إثر دفاعه عن صاحب "كشك" رفض دفع إتاوة لشقيق زوجته المدعو "سيد.م.م"، وشهرتة سيد حماصة، 40 عاما.

جرى ضبط المتهم، ونقل جثة المتوفي للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفي، وطلب تحريات المباحث.

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