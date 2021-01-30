بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك





دخل عبدالله جمعة نجم الزمالك دائرة اهتمامات براميدز من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب حاجة الفريق السماوي إلى تدعيم الجبهة اليسرى في صفوفه.

ونقلاً عن أحد المصادر داخل براميدز، ذكرت تقارير صحفية أن عبدالله جمعة على رأس أولويات النادي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعم الجهة اليسرى للفريق وذلك في ظل عدم تقديم الثنائي محمد حمدي وطارق طه الآداء المأمول منهما منذ بداية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يقوم عمرو بسيوني مدير التعاقدات في براميدز بجس نبض عبدالله جمعة خلال الساعات المقبلة من أجل معرفة موقفة وطلباته المالية مقابل الإنضمام إلى براميدز مع مطلع الموسم المقبل.

وسيقوم براميدز باستغلال عدم تجديد عبد الله جمعة عقده مع الزمالك حتى الآن والذي ينتهى عقب نهاية الموسم المقبل من أجل الدخول في مفاوضات تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وفي حالة موافقة عبدالله جمعة على الانضمام إلى براميدز فإنه سيتم فتح باب المفاوضات مع مسئولي الزمالك من أجل معرفة طلباتهم للتنازل عن خدمات عبد الله جمعه.