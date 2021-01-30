28 مباراة مرتقبة بالدور الثالث التمهيدي لكأس مصر

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تنطلق اليوم الأحد متافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر بإقامة مباراة فاركو مع الجزيرة المطروحى على استاد حرس الحدود.



صعد فريق فاركو بعد الفوز على فريق سبورتنج بينما صعد فريق الجزيرة بالفوز على فريق الهلال والضبعه

وتقام يوم الإثنين 5 مباريات كالتالي

1- بيلا مع دكرنس

على ملعب كفر الشيخ

صعد فريق بيلا بعد فوزه على فريق ميجا سبورت بينما فاز فريق دكرنس

على فريق صيد المحلة.

2- البلدية مع كوم حماده

على ملعب البلدية

صعد فريق البلدية بعد فوزه على فريق بنى عبيد بينما فريق كوم حماده فاز على فريق كهرباء طلخا.

3- حرس الحدود مع أبو قير

على استاد حرس الحدود

صعد فريق الحرس بعد فوزه على فريق المجد بينما صعد فريق أبو قير بعد فوزه على فريق أصحاب الجياد.

4- الأوليمبى مع القناة

على ملعب نادي الأوليمبى

صعد فريق الأوليمبى بعد فوزه على فريق المصري بالسلوم بينما كان فريق القناة بأى

5- بتروجت مع بورتو

على استاد بتروسبورت

صعد فريق بتروجت بعد فوزه على فريق الزرقا بينما كان فريق بورتو بأى.

وتختتم الدور التمهيدي الثالث يوم

الثلاثاء بإقامة 22 مباراة كالتالي:

1- السكة الحديد مع الشرقية للدخان

على ملعب نادي السكة الحديد

صعد فريق السكة بعد فوزه على فريق هليوبوليس بينما فاز فريق الدخان على فريق المرج.

2- زد إف سي مع الداخلية

على استاد الكلية الحربية

صعد فريق زد بعد فوزه على فريق الترسانة بينما صعد فريق الداخلية بعد فوزه على فريق الزرقا.

3- كوكاكولا مع جمهورية شبين

على ملعب الدفاع الجوي

صعد فريق كوكاكولا بعد فوزه على فريق بهتيم بينما صعد فريق جمهورية شبين بعد فوزه على فريق العياط.

4- الألومنيوم مع المراغه

على استاد الألومنيوم

صعد فريق الالومنيوم بعد فوزه على فريق أهلي المنشاه بينما صعد فريق

المراغه بعد فوزه على فريق المدينة المنورة.

5- كيما أسوان مع طهطا

على ملعب نادي كيما أسوان

صعد فريق كيما أسوان بعد فوزه على فريق شباب الزهراء بينما صعد فريق

طهطا بعد فوزه على فريق رأس غارب

6- سوهاج مع بنى مزار

على ملعب نادي سوهاج

صعد فريق سوهاج بعد فوزه على فريق قنا بينما كان فريق بنى مزار بأى.

7- تليفونات بني سويف مع المنيا

على ملعب الاسيوطي

صعد فريق تليفونات بعد فوزه على فريق بنى سويف بينما صعد فريق

المنيا بعد فوزه على فريق أخميم.

8- القوصية مع ملوى

على ملعب نادي ديروط

صعد فريق القوصية بعد فوزه على فريق ديروط بينما كان فريق ملوى بأى

9- نادي لافينتا إف سي مع أبو تيج

على ملعب الاسيوطي

صعد فريق لافينتا بعد فوزه على فريق الواسطى بينما صعد فريق أبو تيج بعد فوزه على الفيوم.

10- توت عنخ امون مع البترول

على ملعب مركز شباب طاميه

صعد فريق توت عنخ امون بعد فوزه على فريق ناصر الفكرية بينما صعد فريق البترول بعد فوزه على فريق

أسمنت أسيوط.

11- غزل شبين مع اشمون

على ملعب غزل شبين

صعد فريق غزل شبين بعد فوزه على فريق العياط بينما كان فريق اشمون بأى.

12- النصر مع مستقبل وطن

على ملعب نادي النصر

صعد فريق النصر بعد فوزه على فريق

الشمس بينما صعد فريق مستقبل وطن بعد فوزه على فريق 6 أكتوبر.

13- العبور مع القومى

على ملعب نادي العبور

صعد فريق العبور بعد فوزه على فريق الاتصالات بينما صعد فريق القومي بعد فوزه على فريق المحامين.

14- ألماظة مع النجوم

على ملعب المنطقة المركزية

حصل فريق ألماظة على راحة الجولة الماضية بينما صعد فريق النجوم بعد فوزه على فريق ميت خلف.

15- جولدى مع مصر للتأمين

على ملعب طره البلد

صعد فريق جولدى بعد فوزه على فريق منوف بينما صعد فريق مصر للتأمين بعد فوزه على فريق سرس الليان.

16- حدائق الاهرام مع شباب بدواى على ملعب نادي الاهرام

صعد فريق حدائق الاهرام بعد فوزه على فريق الإعلاميين بينما كان فريق

شباب بدواى بأى

17- بروكسي ورك مع سيدى غازي

على ملعب نادي بروكسي

صعد فريق بروكسي بعد فوزه على فريق دمنهور بينما صعد فريق سيدي غازي بعد فوزه على فريق بلطيم.

18- طنطا مع نبروه

على ملعب نادي طنطا

صعد فريق طنطا بعد فوزه على فريق

مياه البحيرة بينما كان فريق نبروه بأى.

19- مركز شباب منيه سمنود مع الحامول

على ملعب منيه سمنود

صعد فريق منيه سمنود بعد فوزه على فريق كفر الشيخ بينما كان فريق

الحامول بأى.

20- المريخ مع رأس البر

على ملعب نادي المريخ

صعد فريق المريخ بعد فوزه على فريق كهرباء الاسماعيليه بينما صعد فريق رأس البر بعد فوزه على فريق

نجمه سيناء.

21- المنصورة مع الحمام

على استاد نادي المنصورة

صعد فريق المنصورة بعد فوزه على فريق بلقاس بينما كان فريق الحمام بأى.

22- دمياط مع منشيه الشهداء

على ملعب دمياط

صعد فريق دمياط بعد فوزه على فريق منتخب السويس بينما كان فريق منشيه الشهداء باى