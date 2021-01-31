الصحة: لا يوجد شخص بعيد عن العدوى بفيروس كورونا حتى المتعافين

الأحد 31/يناير/2021 - 02:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن أفضل طرق الوقاية هو إتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد وهو من الأشياء المهمة التي ثبتت فعاليتها.

وأضاف "غنيم" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن جميع اللقاحات ثبتت فعاليتها وبدأت الدولة في توفير اللقاحات من أكثر من مصدر".

وتابع: "انحسار الحالات أو زياداتها يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتراجع الإصابات اليومية خطوة جيدة تؤكد على انحسار الموجة الثانية".

واستطرد: "لا يوجد شخص بعيد عن العدوى بفيروس كورونا حتى المتعافين، وهذا يعتمد على كمية الفيروس التي دخلت وقدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة وهي يعاني من الأمراض المزمنة والمصاحبة وكلها عوامل تؤثر على مدى شدة وضراوة الفيروس".

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