الصحة: لا يوجد شخص بعيد عن العدوى بفيروس كورونا حتى المتعافين

قال وجدي أمين، مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن أفضل طرق الوقاية هو إتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد وهو من الأشياء المهمة التي ثبتت فعاليتها.





وأضاف "غنيم" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن جميع اللقاحات ثبتت فعاليتها وبدأت الدولة في توفير اللقاحات من أكثر من مصدر".





وتابع: "انحسار الحالات أو زياداتها يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتراجع الإصابات اليومية خطوة جيدة تؤكد على انحسار الموجة الثانية".



