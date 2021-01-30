الرقابة المالية تصدر أول قرار لها في عام 2021

السبت 30/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف مادة جديدة برقم السابعة مكررًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليها نصها الآتي: المادة السابعة مكررًا 

 

يجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1-أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق.

 

2-أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

 

3-أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

 

4- ألا يقل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق ككل عن 5 ملايين جنيه بمشاركة لا تقل عن 2% من حجم كل إصدار.

 

5-أن تستوفى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحًا عن شروط وبيانات كل إصدار، وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجوز أن يتم إعداد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

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